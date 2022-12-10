10 أيام من الترفيه والمأكولات في كورنيش أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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استعد للاستمتاع بالتمشية، واصطحب معك جدول الفعاليات المزدحم ليوم كامل، مفعم بكل ما هو ممتع ومشوق في مهرجان أم الإمارات لهذا العام، مستمرة حتى 18 ديسمبر في كورنيش أبوظبي.

عاد «مهرجان أم الإمارات»، الحدث الترفيهي السنوي الأبرز بالمنطقة، بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، إلى العاصمة، مع عدد غير مسبوق من الأنشطة الترفيهية العائلية، والعروض المباشرة، والتجارب الفنية الغامرة، والمأكولات العالمية، ومتاجر التجزئة المقامة على مدار فترة الفعالية.

ولقد تم افتتاح المهرجان بصخب كبير، مع عودة الإحساس الموسيقي الخليجي، الذي تقدمه فرقة ميامي من الكويت، بعد مطالب شعبية هذا العام، بتقديم أداء مثير على مسرح ساحة العروض، الذي تم نفاد تذاكر الحفل في مهرجان أم الإمارات.

وستعتلي الفرقة المكونة من أربعة أعضاء، والتي نالت شهرتها في التسعينيات، مع أغاني مثل «جويرة» و«معاك راضي»، المسرح مرة أخرى في الحفل الختامي للمهرجان في 18 ديسمبر.

ويستطيع رواد المهرجان، الاستمتاع بالمحطات الفنية المبهرة، والكم الهائل من الأنشطة الغامرة، وعروض الموسيقى المباشرة، التي تهز الأرجاء، بالإضافة إلى باقة متنوعة من المأكولات الشهية، وأصناف الأطعمة والمشروبات اللذيذة، في ست مناطق مميزة - هي عالم الإبداع، ومنطقة التشويق، ومنتزه التسلية، وبستان التذوّق، وساحة العروض، وحيّ التسوّق - والمصممة لإمتاع الزوار من جميع الأعمار.

وسيضم المهرجان أيضاً أنشطة متنوعة للأطفال الصغار والمراهقين، مثل جولات الكرنفال، وورش العمل الإبداعية، وألعاب الواقع الفعلي والمعزز، التي تعتمد على التفاعل والتعاون.

ويمكن لعشاق الموسيقى حجز أماكنهم لحضور حفلات بعض أكبر الفنانين الإقليميين، الذين سيعتلون مسرح ساحات العروض خلال المهرجان. وستستقطب المطربة العراقية أصيل حميم، الجمهور يوم 10 ديسمبر، وسيستمتع الجمهور بالألحان المميزة للمطربة الإماراتية «أريام»، والمغنية المغربية «لبنا»، قبل صعود النجمة العراقية أصيل إلى المسرح، بينما سيمتع الفنان المصري المتنوع محمد حماقي، الجمهور بطاقته العالية، خلال مهرجان أم الإمارات في 17 ديسمبر.

مشجعو كرة القدم مدعوون كذلك لمشاهدة جميع مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022، إلى جانب الحصول على بعض الأطعمة اللذيذة، ومقعد مريح لمشاهدة المباريات المثيرة طوال مدة البطولة.