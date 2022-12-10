مبادرة «بكل فخر من دبي ماركت» حاضرة بنكهاتها

المصدر: دبي - البيان

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من خلال شراكة جمعت «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، تشارك مجموعة من المشاريع الناشئة والمتميزة من أعضاء مبادرة «بكل فخر من دبي» في فعاليات مهرجان «المرموم.. فيلم في الصحراء»، حيث تهدف المشاركة إلى استعراض قصص نجاح مشاريع ناشئة انطلقت من دبي وتميزت في مجال المأكولات والمشروبات. وتضم مشاركة «بكل فخر من دبي ماركت» 14 مشروعاً ناشئاً تأسست في دبي.

وأعربت فاطمة الملا، تنفيذي المشاريع الإبداعية في براند دبي، عن خالص الامتنان لهيئة الثقافة والفنون في دبي لإتاحة الفرصة أمام مجموعة من أعضاء «بكل فخر من دبي»، المبادرة التي أطلقها براند دبي بهدف دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة التي تأسست في دبي وتميزت في مجالات متعددة، للمشاركة في المهرجان، وأن يكونوا حاضرين بمنتجاتهم في هذا الحدث الثقافي الفريد.