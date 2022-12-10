«الظفرة للكتاب» يحتفل بقصائد سعيد بن عتيق الهاملي

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تناولت الأمسية الرابعة لبرنامج «أصوات حبّتها الناس»، الذي يحتفل برموز الشعر النبطي ونجوم الطرب الإماراتي وإرثهم من الأعمال الفنية والأدبية والشعرية، ضمن فعاليات «مهرجان الظفرة للكتاب 2022»، سيرة الشاعر الإماراتي الراحل سعيد بن عتيق الهاملي.

قدم الأمسية، التي تأتي ضمن برنامج الحدث الذي يُنظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الكاتب والإعلامي الإماراتي علي عبيد الهاملي، وتحدث فيها كل من: الشاعر سلطان بن خليف الطنيجي، والشاعر عبيد قذلان المزروعي، والشاعر عبدالله علي الشامسي، إلى جانب الشاعر علي الكندي المرر، والمطرب محمد الماسي، والشاعر المغني بخيت المرر، والإيقاعي عبدالله البلوشي.

وافتتح الإعلامي علي عبيد الهاملي أمسية الراحل ابن عتيق قائلاً بأنه الصوت الذي أحبه الناس رغم أنهم لم يروا صاحبه ولم يعاصروه، وكان على رأس الذين أحبوه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي كان يستشهد بشعره وقد أوصى بطباعة ديوانه وأمر بحفظ أشعاره ونقلها إلى الأجيال كما ضرب به المثل في جزالة الشعر.

بدوره تحدث الشاعر علي الكندي المرر عن نشأة الشاعر سعيد بن عتيق الهاملي، الذي كان من أشهر شعراء الإمارات، حيث سطع نجمه في ذلك الوقت، على الرغم من وجود الكثير من الشعراء وقتها، لكن جزالة قصائده وغزارة معانيها التي وصلت إلى مناطق كثيرة. (أبوظبي – البيان)