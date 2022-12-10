مكتبة محمد بن راشد تحتفي بنجيب محفوظ ضمن فعالياتها في ديسمبر الجاري

المصدر: دبي - البيان

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تنظم مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر ديسمبر الجاري، سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تتضمن أمسية شعرية وجلسات قراءة وحفلات توقيع كتب، إلى جانب برنامج فعاليات مميز احتفاءً بميلاد الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ.

وتستضيف المكتبة، 12 ديسمبر، فعالية بعنوان «فكّر وازدد ثراءً» لرائدة الأعمال لانا قطان، والتي تسلط الضوء على الكتاب المترجم للمؤلف والكاتب الأمريكي الشهير نابليون هيل، والموضوعات التي يطرحها الكتاب في مجال ريادة الأعمال.

وتحتفي المكتبة يومي 14 و15 ديسمبر، بذكرى ميلاد الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ، حيث تسلط الضوء على أدبه ونقده ورواياته الخالدة والواقعية التي تميز بها عن سائر عباقرة عصره، بالإضافة إلى مناقشة روايته «أفراح القبة» بالتعاون مع نوادي القراءة، وعرض فيلم «بين السماء والأرض».

وتتضمن فعالية «أيام نجيب محفوظ»، معرضاً لعدد من كتبه ومؤلفاته، وصوراً للعديد من أغلفتها، كما تُنظم جلسة حوارية، تديرها الكاتبة فتحية النمر، ويشارك فيها الدكتور جمال مقابلة والكاتب ناصر عراق، للإجابة عن تساؤل «لماذا نعود لقراءة نجيب محفوظ»، ويعقبها فقرة مميزة تتضمن عزفاً لموسيقى إحدى رواياته المتلفزة.

أمسيات

كما تنظم المكتبة جلسة نقاشية، في 19 ديسمبر، تديرها الكاتبة إيمان الحمادي، لتسليط الضوء على كتاب «دائرة التوابل»، للكاتبة الروائية صالحة عبيد، ويعقبها توقيع إصدارات الكاتبة، إلى جانب توقيع كتاب «أسماء» وهو من ترجمة الإعلامية صفية الشحي.

كما تحتفي المكتبة باليوم العالمي للغة العربية، حيث تستضيف، في 19 ديسمبر الجاري، أمسية شعرية للشاعر العراقي الكبير كريم العراقي، والشاعر الإماراتي إبراهيم محمد إبراهيم، تديرها الكاتبة سلمى الحفيتي.