«الفن لهدف» يتيح معروضاته لمحبي الفنون

المصدر: دبي - البيان

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تستقبل ردهة فندق ريتز كارلتون – مركز دبي المالي العالمي محبي الفنون لمشاهدة الأعمال الفنية التي شاركت في معرض «الفن لهدف».

وكانت الفعالية، التي أقيمت الأسبوع الماضي في الفندق قد حظيت بإقبال من الزوار والمهتمين بالفنون، الذين استمتعوا بمجموعة من الأعمال الفنية الرائعة، فيما أسهموا في دعم قضية محلية مهمة حيث سيتم التبرع بجزء من حصيلة الأعمال الفنية المباعة إلى مؤسسة الجليلة.

وبالتزامن مع الاحتفال بعيد الاتحاد الإماراتي، عرض 16 فناناً إماراتياً أعمالهم خلال الفعالية لتسنح الفرصة للضيوف بالاطلاع عليها خلال شهر ديسمبر.

كما تمكن عشاق الفنون من لقاء عدد من أشهر الفنانين المحليين خلال الفعالية، ومنهم هند راشد ومنال عمر وصفية الهاشمي وهدى أحمد وآمنة البنا وعائشة المطروشي، الذين قدموا جميعاً أعمالهم الفنية المميزة.

ويمكن لمن فوّت حضور الفعالية زيارة فندق ريتز كارلتون – مركز دبي المالي العالمي لمشاهدة الأعمال الفنية، وهي معروضة للشراء بأسعار تتراوح بين 2,500 و40,000 درهم إماراتي.