حديقة أم الإمارات تعرض مجسم «النسيج الحضري»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعرض مجموعة أبوظبي بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي، المجسم الفني «النسيج الحضري»، الفائز بجائزة كريستو وجان كلود في دورتها العاشرة لعام 2022، للمرة الأولى في حديقة أم الإمارات، على مدار الفترة 9 - 18 ديسمبر الجاري.

وصمم المجسم، الذي يتكون من أربع منحوتات مفاهيمية تشابه قطعاً من الخيوط المتشابكة، طلاب السنة الثانية في جامعة نيويورك أبوظبي، وهم روضة المزروعي من الإمارات، جيرالد جيسون كروز من الفلبين، وجنيفر تساي من تايوان.

تتشابك هذه الأشكال وتتشابك في الأرض، في إطار رؤية فنية تستهدف تحويل البيئة المادية حول القطعة الفنية إلى قماش منسوج بالخيوط التي تربط كل قطعة بالأخرى، لرسم الفكرة المفاهيمية التي ترمز إليها الطبيعة المترابطة لمدينتنا.