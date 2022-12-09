3 جوائز للإمارات في مهرجان المسرح الخليجي السادس لذوي الإعاقة

المصدر: الرياض - وام

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اختتمت اليوم أعمال مهرجان المسرح الخليجي السادس لذوي الإعاقة الذي عقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة واستمر 7 أيام.

وحصدت دولة الإمارات 3 جوائز متنوعة ففاز عبدالله السعد بجائزة أفضل تأليف عن مسرحيته «كنت عيني».

وفاز الفنان محمد الغفلي بجائزة أفضل ممثل «المركز الثالث» كما نال الفنان حمدان الحميري شهادة تقدير خاصة من لجنة تحكيم المهرجان.

وقدم العرض المسرحي «كنت عيني» وسط حضور جماهيري غفير وطرح رسائل ملهمة للحضور تؤكد أهمية مواجهة التحديات بإصرار والمضي قدماً في الحياة بإرادة وهمة عالية.

وشاركت جميع دول مجلس التعاون في المهرجان بالعروض المسرحية المخصصة لكل دولة وورش العمل المصاحبة إضافة إلى عرض فنون أصحاب الهمم في المعرض المصاحب للمهرجان.

ويتم تنظيم مهرجان المسرح الخليجي كل عامين في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي ويهدف إلى استعراض المواهب الفنية لأصحاب الهمم وإشراكهم في المجتمع.

ويهدف المهرجان إلى دمج أصحاب الهمم في الفعاليات الاجتماعية والأنشطة الثقافية والفنية ويتيح لهم الفرصة لتحقيق أحلامهم ومشاركة مواهبهم وقدراتهم في فنون التمثيل والمسرح.