مهرجان الشيخ زايد .. مسابقات وسحوبات للفوز بأكثر من 15 سيارة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلق مهرجان الشيخ زايد المقامة فعالياته حالياً في منطقة الوثبة بأبوظبي، الذي يستمر حتى 18 من مارس 2023، مسابقات وسحوبات متنوعة يمنح من خلالها الزوار فرصاً رائعة للفوز بأكثر من 15 سيارة والكثير من الجوائز القيمة.

وحرصت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان على تنويع المسابقات والسحوبات لهذا العام، حيث تقدم سحوبات على مجموعة مميزة من السيارات والهدايا والجوائز القيمة، والتي سيتم الإعلان عنها بالتوالي بدءاً من الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الجاري وحتى الأسبوع الأخير من المهرجان.

ويبدأ السحب الأول على السيارات والجوائز القيمة ابتداءً من الأسبوع الثالث والرابع من شهر ديسمبر الجاري 2022 ويستمر وفق جدول زمني أسبوعي متتالي في يناير وفبراير ومارس 2023.

وسيحصل الزائر عند الشراء بإجمالي مبلغ 50 درهماً من أيٍ من متاجر ومطاعم الشراء ومدينة الألعاب الترفيهية في المهرجان، على قسيمة سحب للمهرجان وقسيمة أخرى لسحوبات مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حيث بإمكان الزائر المشاركة في السحوبات عبر ملء معلومات القسيمة الخاصة بالمسابقة ووضعها في الصندوق المخصص للسحب، كما بإمكانه متابعة حسابات التواصل الاجتماعي للمهرجان للحصول على مزيد من المعلومات حول شروط وأحكام ومواعيد السحب.

هذا، ويشهد المهرجان إقبالاً كبيراً من الزوار للاستمتاع بالأهازيج الثقافية الترفيهية العالمية، حيث يهدف المهرجان للاحتفاء بالقيم النبيلة الأصيلة للمجتمع الإماراتي ونقلها بفخر لأجيال المستقبل، كما يحظى بمشاركة دولية واسعة تعزز الجهود لنشر رسالة الإمارات الإنسانية للعالم، ويتضمن فعاليات وعروضاً جماهيرية تناسب كل أفراد العائلة وتتيح الفرصة للتبادل الثقافي والحضاري وسط أجواء عائلية ترفيهية وتعليمية مليئة بالسعادة.