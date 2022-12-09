عروض مسرحية من «ربع قرن» في حديقة كشيشة

المصدر: الشارقة - البيان

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تنفذ مؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين في مجال «المسرح وفنون العرض»، وسعياً نحو إبراز الدور الذي تلعبه في مجال تمكين منتسبيها من مختلف التخصصات المسرحية، سلسلة من العروض الإبداعية ابتداءً من اليوم وحتى الجمعة (16 ديسمبر الجاري)، في حديقة كشيشة بالشارقة.

وسيتمكن الجمهور على مدار أسبوع من قضاء أوقات من التشويق والمتعة مع العروض التي يقدمها نخبة من منتسبي مؤسسات ربع قرن، بواقع 23 عرضاً من نتاج برنامجي الفنون المسرحية وفنون العرائس، بالإضافة إلى 10 من العروض المتأهلة لختام مشروع مسرح الفرجان، الذي انطلق تحت شعار «أسرة تحب المسرح» بهدف نشر ثقافة المسرح في فرجان إمارة الشارقة.

وتأتي مشاركة منتسبي أطفال الشارقة من خلال 7 عروض، كما يقدم منتسبو ناشئة الشارقة 9 عروض، وخمسة عروض منوعة لسجايا فتيات الشارقة، بينما يشارك مجموعة من ناشئة الشارقة والشارقة لتطوير القدرات في تقديم عرضين، ليجسدوا خلالها ما اكتسبوه من مهارات خلال رحلة البرنامج للعام الحالي، بالإضافة إلى فسح المجال لمشاهدة إبداعاتهم على خشبة المسرح، وذلك بهدف المنافسة بين العروض وربطها فيما بينها والمجتمع المحلي، عبر فعاليات تخصصية.

وتأتي هذه العروض تتويجاً لمشروع «المسرح وفنون العرض» أحد المشاريع التكاملية لمؤسسات ربع قرن، الذي تم إطلاقه على مدار العام الجاري، مستهدفاً منتسبي مؤسساتها من (أطفال الشارقة، وناشئة الشارقة، وسجايا فتيات الشارقة، والشارقة لتطوير القدرات - «تطوير»)، بمختلف فئاتهم العمرية من سن 6 إلى 31 عاماً لتوفير مساحات حرة يعبرون من خلالها عن ذواتهم بمواهبهم وإبداعاتهم عبر جملة من البرامج والورش في كل تخصصات المسرح، وذلك انطلاقاً من دورها الريادي ورؤيتها بوصفها شريكاً مجتمعياً في بناء أجيال واعية ومؤثرة.