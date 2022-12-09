مكتبة محمد بن راشد تعلن عن جدول فعالياتها خلال ديسمبر الجاري

المصدر: وام

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تنظم مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر ديسمبر الجاري، سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تتضمن أمسية شعرية وجلسات قراءة وحفلات توقيع كتب إلى جانب برنامج فعاليات مميز احتفاءً بميلاد الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ، بهدف التعريف بالأدباء العرب وأعمالهم الأديبة الخالدة وتشجيع التواصل مع الكتّاب، والأدباء، وتشجيع القراءة والمعرفة، وفي إطار حرصها على تحفيز الشغف بالمعرفة بين جميع أفراد المجتمع.

وتستضيف المكتبة، 12 ديسمبر، فعالية بعنوان "فكّر وازدد ثراءً" لرائدة الأعمال لانا قطان، والتي تسلط الضوء على الكتاب المترجم للمؤلف والكاتب الأمريكي الشهير نابليون هيل، والموضوعات التي يطرحها الكتاب في مجال ريادة الأعمال وأهم الملامح التي تميّز المرأة الملهمة وحاجتها للتعلم والقراءة في مجالات مختلفة.

وانطلاقاً من استراتيجيتها ومسؤوليتها المجتمعية في الحفاظ على الأدب والثقافة والإرث العربي، تحتفي المكتبة يومي 14و15 ديسمبر، بذكرى ميلاد الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ، حيث تسلط الضوء على أدبه ونقده ورواياته الخالدة والواقعية التي تميز بها عن سائر عباقرة عصره، بالإضافة إلى مناقشة روايته "أفراح القبة" بالتعاون مع نوادي القراءة، وعرض فيلم "بين السماء والأرض".

وتتضمن فعالية "أيام نجيب محفوظ"، معرضاً لعدد من كتبه ومؤلفاته، وصوراً للعديد من أغلفتها، كما تُنظم جلسة حوارية، تديرها الكاتبة فتحية النمر، ويشارك فيها الدكتور جمال مقابلة والكاتب ناصر عراق، للإجابة عن تساؤل "لماذا نعود لقراءة نجيب محفوظ"، ويعقبها فقرة مميزة تتضمن عزفاً لموسيقى إحدى رواياته المتلفزة.

كما تنظم المكتبة جلسة نقاشية، في 19 ديسمبر، تديرها الكاتبة إيمان الحمادي، لتسليط الضوء على كتاب "دائرة التوابل"، للكاتبة الروائية صالحة عبيد، ويعقبها توقيع إصدارات الكاتبة، إلى جانب توقيع كتاب "أسماء" وهو من ترجمة الإعلامية صفية الشحي حيث ستقدم قراءات من الكتاب بحضور القراء والمهتمين.

كما تحتفي المكتبة باليوم العالمي للغة العربية، حيث تستضيف، في 19 ديسمبر الجاري، أمسية شعرية للشاعر العراقي الكبير كريم العراقي، والشاعر الإماراتي إبراهيم محمد إبراهيم، تديرها الكاتبة سلمى الحفيتي.

وتنظم مكتبة الطفل، التي تضم أكثر من 25000 عنوان، تشمل كتب القصص والكتب المرجعية والموسوعات وكتب التعلم المبكر وكتب الألواح لأصغر قرائنا ومجموعة من الكتب ثلاثية الأبعاد، يوم الجمعة من كل أسبوع وعلى مدار شهر ديسمبر، سلسلة من ورش العمل التفاعلية، التي تجمع بين الترفيه والتعلم، لتنمية مهاراتهم الفكرية وتشجيعهم على القراءة والاطلاع.

وتبدأ أولى الفعاليات في 9 ديسمبر مع فعالية بعنوان "فطيرة البيتزا الخاصة بي"، وفي 16 ديسمبر تستضيف فعالية بعنوان "نحن نحب الأسود"، كما تقدم في 23 ديسمبر فعالية تحت عنوان "أنا نجم" حيث تقدم للأطفال مجموعة من المعلومات عن الفضاء في صيغة أسئلة وأجوبة، إلى جانب قراءة حرة لمجموعة من القصص التي تسلط الضوء على مجال علوم الفضاء، وتختتم فعاليات وورش عمل الأطفال في 30 ديسمبر، مع فعالية بعنوان "عناصر وأجزاء الكتاب"، والتي تركز على شرح ومناقشة عناصر وأجزاء الكتب، يعقبها ورشة عمل تدريبية لكيفية كتابة أجزاء وعناصر القصة.

