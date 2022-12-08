سعيد الرميثي: العزيمة والإصرار للوصول إلى النجاح والتميز

المصدر: دبي ــ نورا الأمير

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وجه طالب العلوم السياسية وصاحب «مزرعة عضوية» سعيد الرميثي، للمشاركين في قمة شباب المعرفة 2022 رسالة دعاهم فيها إلى التحلي بالعزيمة والإصرار وصولاً إلى النجاح والتميز.

الرميثي هو رئيس نادي أبوظبي للمزارعين الشباب، وقد تم تكليفه من قبل الهيئة الاتحادية للشباب بمهمة تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقودها الشباب، وهو الشريك المؤسِّس لمشروع «المزرعة النموذجية»، ومبتكر نموذج للبيت الزجاجي الذي يعمل بالطاقة المستدامة، والحاصل على جائزة الأم تيريزا للعدالة الاجتماعية - فئة الاستدامة البيئية للشباب 2022.

وقال إنه فكر في مشروع المزرعة العضوية أثناء فترة الإغلاقات خلال جائحة كورونا، وعمل على القراءة والاستزادة بالمعلومات من خلال شبكة المعلومات الإنترنت، لافتاً إلى أنه يمتلك حالياً مزرعته الخاصة التي تنتج طيفاً من الخضراوات والفواكه، منها الطماطم والكوسا، مشيراً إلى أنه يتابع عمله بشكل منتظم، ويقوم بتوصيل الطلبات للزبائن بنفسه، معتبراً هذا النوع من العمل مهماً للغاية، خاصة وأنه يشكل دعماً للزراعة المحلية.

وتطرق إلى كونه مقدماً لبرامج وورش ودورات عمل حول الزراعة العضوية، تجاوزت خلال العام 10 ورشات حول الزراعة العضوية وأسس نجاحها. ووجّه الرميثي، الذي حضر إلى قمة شباب المعرفة بوصفه نموذجاً ملهماً لأبناء الوطن، رسالة شكر وتقدير إلى قيادة وحكومة دولة الإمارات، التي توفر كافة أوجه الدعم للشباب والشابات، مؤكداً أنه سيعمل بعد تخرجه في الجامعة في المجال الذي التحق به، الإعلام والعلوم السياسية، جنباً إلى جنب مع عمله في القطاع الزراعي.