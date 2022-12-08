توقيع «الشاعر عبد الله محمد المُساوى الهاشمي» في «العويس الثقافية» 14 الجاري

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية 14 الجاري، حفلاً لتوقيع كتاب «الشاعر الخطاط عبد الله محمد المُساوى الهاشمي ـ حياته ومختارات من شعره»، لمؤلفه الدكتور عبد الحكيم الزبيدي، والصادر حديثاً عن المؤسسة، ضمن سلسلة أعلام من الإمارات، التي تصدر تباعاً، وتوثق حياة وأعمال شخصيات أثرت الحياة الثقافية، وأغنت المشهد الإبداعي، والتي صدر منها حتى اليوم 33 كتاباً متميزاً.

ويعد الشاعر الخطاط عبد الله محمد المُساوى الهاشمي (1925-2021 م)، من شعراء الإمارات غزيري الإنتاج، فقد أصدر ثمانية دواوين شعرية، حوت ما يقارب 800 قصيدة، وكان ينشر شعره في الصحف الإماراتية، على مدى أكثر من عشرين عاماً، بشكل أسبوعي تقريباً، كما نشر العديد من قصائده في المجلات الأسبوعية والشهرية في الإمارات ودول الخليج.

ويعد الدكتور عبد الحكيم عبد الله الزبيدي، أحد أبرز الأسماء الأدبية في الإمارات، فهو شاعر وكاتب وباحث، حاصل على عدة جوائز تقديرية، منها: جائزة الشيخ سلطان بن زايد لأفضل بحث عن دولة الإمارات، جائزة الشارقة للتأليف المسرحي، وله عدة كتب مطبوعة، منها: التناص في الشعر المعاصر في الإمارات، النكوص الإبداعي في أدب علي أحمد باكثير، الأهازيج الشعبية في الخليج والجزيرة العربية، التناص في الأمثال الشعبية الإماراتية.

ويأتي هذا الكتاب، محاولة من المؤلف لإنصاف هذا الشاعر الجدير بالاهتمام، وللفت النظر إلى إنتاجه الشعري الغزير. وقد تم تقسيم الكتاب إلى قسمين: القسم الأول بعنوان «حياته وشعره»، ويحوي تعريفاً بحياة الشاعر ونشأته، والأعمال التي مارسها في حياته، أما القسم الثاني، فيحوي خمسين قصيدة مختارة من شعره، تمثل نماذج للأغراض الشعرية التي تناولها في شعره: قصائد وطنية، قصائد قومية، قصائد اجتماعية، قصائد عن الأسرة، قصائد في الغزل، قصائد تأملية، قصائد في الرثاء، قصائد متنوعة.