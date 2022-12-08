«سلوم العرب» تفتتح مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي

المصدر: الشارقة ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق عند السابعة مساء يوم الجمعة فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي في منطقة الكهيف.

وتشارك في هذه الدورة خمسة عروض مسرحية، من الإمارات، ومصر، وموريتانيا، والمغرب، وسوريا، وتنظم مسامرة فكرية تحت عنوان «المسرح الصحراوي وتأصيل الفرجة العربية»، بمشاركة باحثين من بلدان عربية عدة.

ويفتتح المهرجان بالمسرحية الإماراتية «سلوم العرب» من تأليف سلطان النيادي وإخراج محمد العامري، وتقدمها فرقة مسرح الشارقة الوطني، بمشاركة الممثلين: أحمد الجسمي، وإبراهيم سالم، ومرعي الحليان، وبدور، ونبيل المازمي، وعلي الأحبابي، ومحمد الكعبي، وعبدالله الجروان، ومحمد غانم، وطلال البلوشي، وعلي نبيل، وجاسم سامي، وحميد محمد، ومعصومة. ويشارك بأداء الشلات فيها الشاعر محمد البادي.

وتجسد هذه المسرحية البيئة البدوية الإماراتية بعاداتها وتقاليدها وقيمها وموروثها، من خلال ثلاث قصص توارثتها الأجيال تلو الأجيال، لما تحمله في طياتها من حكم وعبر عن الكرم، والشجاعة، والإيثار، قصص تتغنى بالمعاني النبيلة التي يحملها أبناء هذه الأرض الطيبة.

وينظم المهرجان لقاءً تعارفياً صباح يوم الجمعة لمخرجي العروض المشاركة بمقر إقامة الضيوف، وهم: المخرج ناصر عبدالمنعم، الذي يمثل مصر في المهرجان بمسرحية «السامر»، وسامر عمران من سوريا، ويخرج عرض «رثاء»، ومن المملكة المغربية المخرج أمين ناسور، ويقدم «الخيمة»، ومن موريتانيا المخرج سلي عبدالفتاح، الذي يخرج مسرحية «منت البار».