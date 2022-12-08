النسخة الثانية من الاجتماع العربي للقيادات الشابة 12 فبراير المقبل

المصدر: دبي ـــ البيان

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كشفت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، عن موعد النسخة الثانية من الاجتماع العربي للقيادات الشابة؛ وذلك تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مركز الشباب العربي، حيث سيقام في 12 فبراير المقبل ضمن فعاليات «القمة العالمية للحكومات» بدبي، والتي تنعقد من 12 إلى 15 فبراير 2023.

جاء ذلك خلال كلمة معاليها في فعاليات افتتاح «ملتقى شباب المعرفة» الذي تنظمه «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» تحت شعار «مستقبل واعد»، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

وفي هذا الإطار قالت معاليها: «برعاية وتوجيهات سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد رئيس مركز الشباب العربي، سنعمل مع شركائنا في المنطقة العربية على تنظيم النسخة الثانية من الاجتماع العربي للقيادات الشابة لتركز على تعزيز ارتباط الشباب بالهوية واللغة العربية، ودور مؤسسات تمكين الشباب، حيث ستشكل مخرجات وتوصيات نقاشات اللقاءات التمهيدية تصوراً وفهماً أكبر لصناع القرار الذين سيجتمعون في فبراير حول علاقة الشباب بالهوية واللغة».

وأضافت معاليها: «شكلت النسخة الأولى من الاجتماع والذي عقد مع اختتام معرض إكسبو 2020 دبي في مارس الماضي منصة للبناء على مكتسبات مسيرة عمل المركز وبدعم من جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتشكيل فريق عربي ينظر إلى الاستثمار في طاقات الشباب كفرصة لتحقيق الريادة في كل المجالات، ونتطلع في هذه الدورة إلى مشاركة فاعلة لكل وزراء الشباب العرب وقادة رؤساء مؤسسات العمل الشبابي ونخبة من القيادات الشابة من مختلف أرجاء الوطن العربي والأكاديميين والباحثين».

حوارات ولقاءات

وشارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب المصري وبصفته رئيساً للمكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب في فعاليات ملتقى شباب المعرفة الذي ينظم بالتعاون مع «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي».

حيث أعلن افتتاح حوارات اللقاءات التمهيدية للاجتماع العربي للقيادات الشابة من خلال المساحة الفكرية الكريمة التي احتضنتها قمة المعرفة، والتي سيلتقي من خلالها الفريق البحثي التابع لمركز الشباب العربي بعدد من الشباب العرب، ويطرح عليهم بشكل تفاعلي مجموعة من التساؤلات المرتبطة بعلاقتهم بالهوية واللغة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، خلال كلمته على أن الشباب هو المستقبل، الذي يشكل نقطة الانطلاق في تقدم المعرفة. وأضاف في حوار مع مركز الشباب العربي بعنوان «من هو الشباب العربي» ضمن ملتقى شباب المعرفة:

«مبادرات مركز الشباب العربي ومعالي الوزيرة شما المزروعي، مثل مبادرة «الاجتماع العربي للقيادات الشابة»، تعكس اهتمامات قياداتنا العربية بقضايا الشباب وبناء شخصياتهم وترسيخ سمات هوياتهم الإيجابية والبناءة».