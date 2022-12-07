لوحات جدارية تنبض فخراً وإلهاماً في «الظفرة للكتاب»

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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يشهد «مهرجان الظفرة للكتاب 2022» الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وتستمر فعالياته حتى 9 ديسمبر الجاري في الحديقة العامة بمدينة زايد، مجموعة من الأنشطة الفنية بمشاركة فنانين ومواهب عربية وعالمية عبر طيف من اللوحات الجدارية المبهرة والمبتكرة والتي تعرض أمام زوار المهرجان.

زايد الإنسانية

ويشارك رسام الجداريات الفلسطيني غياث الروبي برسم لوحة جدارية ملهمة تنبض بالفخر والاعتزاز، للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه. وبين أنه تلقى دعوة للمشاركة في المهرجان واختار لها عنواناً «زايد الإنسانية» كونه أيقونة ورمزاً للسلام والإنسانية ليس فقط في الإمارات بل في كل دول العالم. وأضاف إن حجم اللوحة بقياس 2 متر في ثلاثة أمتار يستخدم فيها ألوان الأكريليك البخاخة، واختار ألوان الصحراء التي تعتبر رمزاً للأصالة.

وبين أنه استوحى النصف الثاني من الجدارية من مدينة الظفرة بعد أن قام بجولة ميدانية للتعرف على طبيعتها الجبلية والبرية، لهذا قرر رسم جدارية عن قلعة الظفرة والحياة البرية الجميلة التي تتمتع بها المنطقة مختاراً التضاريس الجبلية والرملية مع الجمال والصقور، مطلقاً عليها اسم «زايد الإنسانية»، مشيراً إلى أنه بدأ في رسمها من اليوم الأول لافتتاح المهرجان، على مدار ثماني ساعات يومية للانتهاء منها في الوقت المحدد.

ولفت إلى أنه من عشاق اللوحات الجدارية التي يجد نفسه فيها على الرغم من كونه فناناً متعدد المواهب، لكن للوحات الجدارية مكانة كبيرة لديه كونها تأخذه إلى تفاصيل إنسانية تتضح ملامحها في أعماله التي يقدمها وكأنها صورة فوتوغرافية ليست مرسومة.

ابتكار

وجذب المهرجان الذي يبدو أنه أشبه بمتحف في الهواء الطلق رسام الجداريات السوري المهندس المعماري وائل إسماعيل للمشاركة بلوحة جدارية. وأكد إسماعيل أنه يعمد إلى رسم تضاريس الحياة البرية لمدينة الظفرة وأشجار الغاف ورمال الصحراء بشكل مبتكر أقرب إلى الصور الفوتوغرافية.

وأشار إسماعيل إلى أن مهرجان الظفرة للكتاب 2022 يستقطب في هذه الدورة العديد من المواهب الفنية والثقافية التي تثري المواهب المبتدئة، وتحديداً فيما يخص المواهب الناشئة في مجال رسم الجداريات، إذ تفاجأ بالعديد من الشباب والفتيات الراغبين في معرفة تفاصيل أكثر حول التقنيات الحديثة التي دخلت مجال فنون رسومات الجداريات، وأهم النصائح التي يجب عليهم اتباعها عند الرسم وكيفية التعامل مع رذاذ ألوان بخاخ الأكريليك.