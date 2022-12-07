جمال الثقافة التايلاندية في «حديقة أم الإمارات» 9 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستضيف حديقة أم الإمارات، الوجهة الخضراء المفضلة في أبوظبي، فعاليات المهرجان التايلندي المليء بالتسلية والمرح والأنشطة الثقافية المتنوعة، والذي تنظمه السفارة الملكية التايلندية بأبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر الجاري.

ويقدم المهرجان لضيوفه من العائلات والأفراد أبرز ما تقدمه الثقافة التايلندية وتقاليدها، ومجموعة مميزة من الأنشطة والعروض التراثية التي تشمل فن الطبخ التايلندي، وعروض الملاكمة التايلندية الشهيرة، وغيرهما من الفعاليات الترفيهية الممتعة، كما سيزخر الحدث بألذ المأكولات والأطباق التايلندية، وبمنتجات تايلندية متنوعة جديرة بالتسوق.

شراكات مميزة

وقالت رشا قبلاوي، مديرة الاتصال المؤسسي في حديقة أم الإمارات: «سعداء بالتعاون مجدداً مع سفارة تايلند الملكية في أبوظبي لاستضافة النسخة الثانية من المهرجان التايلندي، وذلك تجسيداً لحرص حديقة أم الإمارات، منذ تأسيسها في عام 1982، على الدخول في شراكات مميزة، واستضافة فعاليات وأنشطة رائعة موجهة للمجتمع. وهذا المهرجان هو مثال واحد فقط على العديد من الشراكات التي تسعى حديقة أم الإمارات دوماً لتفعيلها، نظراً لأهميتها في تمكين جميع أفراد المجتمع من الانفتاح الثقافي، والتواصل البناء مع أجزاء مختلفة من العالم، وبالتالي يمنح زوارنا فرصة إثراء تجاربهم وعيش أجواء مميزة في مجتمع مختلف عن مجتمعهم. كما أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعزز الوعي الثقافي وقبول الآخر، مما يسهم في كسر الحواجز الثقافية والتفاعل مع أشخاص من بيئات مختلفة. ونتطلع للمضي قدماً في تقديم تجارب ثقافية مماثلة لضيوفنا».

فرصة

من جانبه، قال وارافوث بوابينيا، سفير تايلاند في دولة الإمارات: «يسرنا تنظيم النسخة الثالثة من المهرجان التايلندي في حديقة أم الإمارات للسنة الثانية والتي تعد من أكبر وأقدم الحدائق في قلب العاصمة أبوظبي. ونتطلع للترحيب بجميع الزوار في المهرجان التايلندي 2022، والذي سيمنح ضيوفه فرصة رائعة للاستمتاع بتجارب مميزة، والاطلاع على أبرز ملامح الثقافة التايلندية. وسيحفل المهرجان بمواكب مبهرة من العروض الثقافية، والأنشطة، وورش العمل طوال فترة إقامته التي تستمر 3 أيام، وذلك لإسعاد جميع الزوار وإطلاعهم على ثقافة بلادنا الغنية والنابضة بالحياة، إضافة إلى استمتاعهم بالمأكولات والمنتجات التايلندية الأصيلة، والتسوق، والاسترخاء. ونحن على يقين بأن حديقة الإمارات ستكون وجهة مثالية لقضاء عطلة نهاية أسبوع مميزة للزوار من جميع الأعمار».