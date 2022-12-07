طارق المنهالي يطلق «اهتفوا للأسود»

المصدر: دبي ـــ البيان

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أطلق الفنان الإماراتي طارق المنهالي عبر حسابه الرسمي في «انستغرام» أغنية «اهتفوا للأسود»، وذلك بمناسبة تأهل منتخب المغرب العربي لربع نهائي مونديال كأس العالم، والفرحة التي غمرت جميع العرب.

الأغنية من ألحان طارق المنهالي وكلمات الشاعر سيف الحارثي، وهنأ بها المنهالي المغرب ملكاً وشعباً بهذا المناسبة التي أفرحت العرب في كل الأوطان.

ويقول مطلع الأغنية:

مغربي.. مغربي

البطل هو مغربي

اهتفوا للأسود …

والبطل هو مغربي

الجدير بالذكر أن الفنان أول فنان أكاديمي تخرج من قسم الأصوات والبحوث من أكاديمية بيت العود العربي بامتياز بمرتبة الشرف في غناء الفنون الخليجية والعربية بإشراف الموسيقار الدكتور نصير شمّه.