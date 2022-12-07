«دُرر الحكمة» في قصر الوطن.. مخطوطات نادرة تروي تاريخ الحضارة العربية

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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تجسيداً لمكانته كأيقونة ثقافية فريدة، يستضيف قصر الوطن، معرض «دُرر الحكمة» بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وإدارة التخطيط والتطوير الثقافي، الذي يستقبل زواره حتى 6 يناير المقبل.

يتضمن المعرض سبع مناطق مختلفة تستعرض مخطوطات قيمة في مجالات الأدب، والتراث، والدين، والموسيقى، والفلسفة، والعلوم، كما يأخذ زواره من المهتمين بالتراث العربي الأصيل في رحلة تاريخية شيقة تبحث أثر الثقافة العربية على أوروبا، وتبرز دور الحضارة العربية الرائد في حوار الأديان وبناء جسر معرفي مهّد لعصر النهضة.

عصر ذهبي

وسيجد الزوار في «بيت المعرفة» أنفسهم ينطلقون برحلة تعود بهم في الزمن إلى العصر الذهبي للحضارة الإسلامية ومنطقتين هامتين في قلب أوروبا خلال القرون الوسطى هما الأندلس في شبه الجزيرة الأيبيرية وصقلية في جنوب إيطاليا. وبينما يتنقل الزوار بين جنبات المعرض، سيتعرفون أكثر على مراحل تطور اللغة العربية العامية في أوروبا، والخط الأندلسي، والخط العربي في الفن الصقلي، والجسور التي تربط بين المعرفة اليونانية والعالم الإسلامي وغيرها العديد من الموضوعات الثرية الأخرى.

وقبل أن يختتم الزوار جولتهم الثقافية الفريدة، يمكنهم التوجه إلى مكتبة قصر الوطن لاستكشاف مجموعة تضم أكثر من 50,000 كتاب حول تاريخ وسياسة دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الكثير من الموضوعات الشيقة كالتاريخ وفن العمارة وعلوم الأحياء والأثنوغرافيا.