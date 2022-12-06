«تراث الإمارات» يشارك في مهرجان الظفرة للكتاب

المصدر: أبوظبي - وام

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يشارك نادي تراث الإمارات في فعاليات «مهرجان الظفرة للكتاب»، الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، خلال الفترة من 5 إلى 9 ديسمبر الجاري في الحديقة العامة بمدينة زايد.

وتأتي المشاركة في إطار رسالة النادي التراثية والثقافية، وبيان إسهامه الكبير في رفد المكتبة الإماراتية والعربية بإصدارات مهمة تحقق هذه الرسالة التي تتجلى في الحفاظ على التراث الإماراتي ونشره والتعريف به، حيث يحرص نادي تراث الإمارات على المشاركة الفاعلة في جميع معارض الكتاب التي تقام في الدولة.

ويضم جناح نادي تراث الإمارات مجموعة من العناوين التي أصدرها لا سيما دواوين الشعر النبطي والكتب التي تقتفي مسيرة تطور دولة الإمارات وتؤرخ لمدن الدولة ومناطقها، إلى جانب ركن خاص بأعداد مجلة «تراث»، التي يصدرها النادي شهرياً منذ عام 1998 وحتى اليوم.