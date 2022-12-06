إقبال على جناح الإمارات في «بينالي البندقية»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتم الجناح الوطني لدولة الإمارات مشاركته السابعة في المعرض الدولي للفنون في بينالي البندقية 2022، مسجلاً حضوراً قياسياً في معرضه الفني بعنوان «محمد أحمد إبراهيم: بين الشروق والغروب». وقد استقطب هذا المعرض الفني، الذي تم افتتاحه في أبريل الماضي بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، 277,203 زائرين، ما يجعله المعرض الفني الأكثر جذباً للزوّار والحضور في تاريخ مشاركات الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية. وقالت ليلى بن بريك، مديرة الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية: «شهد معرض الجناح الوطني لدولة الإمارات إقبالاً كبيراً من جانب الزوّار، وقد تجلّى ذلك بوضوح في الحضور القياسي للزوّار داخل الجناح الوطني والمشاركات المتميزة التي تطرقت إلى موضوع وقصّة المعرض. ويعكس معرض «محمد أحمد إبراهيم: بين الشروق والغروب»، التزامنا بسرد قصص الإمارات ولفت أنظار العالم إلى تراثها الغني».