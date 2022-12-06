«الإمارات لمسرح الطفل» 6 عروض تخوض غمار المنافسة

المصدر: الشارقة - البيان

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برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق أحداث النسخة 16 من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، في 22 ديسمبر الجاري، على قاعة قصر الثقافة بإمارة الشارقة، بمشاركة 6 عروض، أنتجتها الفرق المسرحية المحلية في الدولة.

واطلعت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل، خلال اجتماعها الذي عقد أخيراً، على تقرير لجنة اختيار العروض، والتي أنهت أعمالها بمشاهدة 6 عروض مسرحية، خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر الجاري، والعروض التي ستشارك في دورة هذا العام، وتتنافس على جوائزه التي سيعلن عنها في حفل ختام المهرجان، هي: مسرحية «بحيرة السلام»، لمسرح رأس الخيمة الوطني، تأليف الشيخة سارة بنت محمد بن ماجد القاسمي، وإخراج عبد الله الحريبي، ومسرحية «الرقص مع الإيقاع» لجمعية دبا للثقافة والتراث والمسرح، للكاتب عثمان الشطي، والمخرج محمد جمعة، ومسرحية «بذور المانجو» لمسرح دبي الأهلي، تأليف عبد الله المهيري، وإخراج سالم التميمي، ومسرحية «بيت الدمى»، لمسرح دبي الوطني، تأليف علي جمال، وإخراج عبد الله صالح، ومسرحية «رحلة غيلم»، لجمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، تأليف هيثم الشنفري، وإخراج إبراهيم القحومي، ومسرحية «ليلى والأشرار»، لمسرح خورفكان للفنون، تأليف أحمد الماجد وإخراج صابر رجب.

وتشكلت لجنة التحكيم من الفنانين حسن رجب رئيساً للجنة، ووليد عمران الجلاف، وسالم العيان، وخالد رسلان، وفيروز نسطاس، أعضاء.

وستتوجه العروض بعد الختام إلى خورفكان لتقدم يومياً على مسرح مركز خورفكان الثقافي.