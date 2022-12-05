عروض ترفيهية متنوعة في «آي إم جي» بدبي

المصدر: دبي ــ البيان

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أعلنت «آي إم جي» عالم من المغامرات، أكبر وجهة ترفيهية داخلية في دبي، عن العديد من العروض الترفيهية في موسم الأعياد، عبر مهرجان «ونتر فست»، إذ ستتحول الحديقة الترفيهية بكاملها إلى أرض من العجائب الشتوية، مع ديكور عيد الميلاد، وترفيه مبهر، وأنشطة متنوعة للأسرة والأطفال.

ويقدم المهرجان مجموعة متنوعة من المعالم والأنشطة الشتوية، وسيضم المهرجان العديد من العروض المتنوعة، والتجارب الفريدة للكبار والصغار، ومنها فرصة تجربة بعض الحرف اليدوية، مثل صنع كعك الزنجبيل، والرسم على الوجوه، وغيرها.