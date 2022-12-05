فنانة تشكيلية أمريكية تتعاون مع حملة مدى لإطلاق مجموعة فنية تضم 51 عملاً

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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أصدرت الفنانة التشكيلية الأمريكية أودري ميلر، بالتعاون مع حملة مدى، مجموعة فنية متميزة تتضمن 51 عملاً فنياً بعنوان «للأمام دائماً»، وذلك احتفاء بعيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيتم تخصيص %10 من جميع عائدات المجموعة لمصلحة حملة مدى، التي تهدف إلى نشر الوعي وجمع التبرعات للقضاء على اثنين من الأمراض المدارية المهملة وهما العمى النهري وداء الفلاريات اللمفي.

واستلهمت الفنانة أودري ميلر المجموعة ذات الإصدار المحدود من تعلقها بدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تجسد احتفالاً فنياً يعبر عن التزام الدولة الابتكار والتميز. وتُبرز المجموعة بشكل فريد المعالم واللحظات الرائعة التي تعتز بها الإمارات العربية المتحدة، من إعلان الاتحاد في عام 1971، وصولاً إلى إطلاق مكتبة محمد بن راشد في عام 2022. واعتمدت أودري في تصميم المجموعة أسلوبها الخاص الذي يحمل اسم «Neopatternism»، والذي يرتكز على إخفاء الموضوعات العديدة ضمن التفصيلات بعيداً عن مرأى المشاهدين.

وتعليقاً على إصدار مجموعتها الحصرية، قالت ميلر: «إن الهدف من إطلاق هذه المجموعة تقديم نوع جديد من التصميم الجمالي، ومنح المشاهدين إحساساً غير محسوس من الألفة، ثم مفاجأتهم بالكشف أخيراً عن الموضوعات التي تحتفي بها هذه الأعمال».

وأضافت: «إن مصدر إلهامي للمجموعة ينبع من حبي وإعجابي بما حققته الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات الـ51 الماضية، إلى جانب ذلك، أسهمت الإمارات أيضاً في إطلاق العديد من المبادرات الإنسانية الملهمة، وفي مقدمتها حملة مدى، وعبر شراكتي مع الحملة في هذه المجموعة، فإنني أحتفي بإنجازات دولة الإمارات».