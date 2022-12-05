شخصية أدبية خيالية صديقة للبيئة

المصدر: إعداد: نهى حوا

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«مستر تيكل» كان الشخصية الأولى في سلسلة الأعمال الأدبية البريطانية «السيد مين» للمؤلف الإنجليزي روجر هارجريفز، ثم بدءاً من عام 1981 تم نشر سلسلة مرفقة من كتب «ليتل مس» للمؤلف نفسه، وأخيراً، تم الكشف عن صديقة خيالية جديدة من «ليتل مس» تضاف إلى طاقم الشخصيات المتنوع، وهي «ليتل مس تنتج نفايات أقل»، وذلك في إطار تعاون بين سلسلة «السيد مين» وعلامة تنظيف بلجيكية صديقة للبيئة تصنع منتجات تنظيف من مكونات نباتية ومعدنية.

تفيد صحيفة «ذا مترو» البريطانية أن الأمل معلق على أن تلهم الشخصية الأجيال المقبلة لتقليل الهدر وممارسة العادات الصديقة للبيئة مثل استخدام محطات إعادة التعبئة.