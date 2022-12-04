«المسرح» تواكب تحضيرات فرجة الصحراء

المصدر: الشارقة - البيان

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واكب العدد الـ«39» (ديسمبر 2022) من مجلة «المسرح» الشهرية التي تصدرها دائرة الثقافة بالشارقة، التحضيرات الجارية لاستقبال الدورة السادسة من «مهرجان المسرح الصحراوي» الذي يقام في الفترة من 9 - 13 من ديسمبر الجاري، كما حوى العدد إفادات لمسرحيين عن أبرز ملامح وظواهر حركة «أبو الفنون» في الأقطار العربية بمناسبة نهاية العام.

واستطلعت المجلة عدداً من الفنانين الإماراتيين عن أثر «مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي»، تفاعلاً مع الاستعدادات لإقامة دورته الرابعة في فبراير المقبل.

واشتمل باب «قراءات» في المجلة على مقالات وصفية وتحليلية، لمجموعة من العروض المسرحية التي قدمت أخيراً في بعض العواصم العربية.

في «حوار» نطالع مقابلة أجراها إبراهيم الحسيني مع الناقدة والمترجمة المصرية هدى وصفي. في «صروح» كتب الحسام محيي الدين عن مسارح مدينة بوسطن الأمريكية.