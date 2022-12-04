جامعة الشارقة ضيف شرف «المكسيك الوطنية»

المصدر: المكسيك - البيان

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اختيرت جامعة الشارقة ضيف شرف حفل افتتاح كرسي اليونسكو لدبلوماسية العلوم والتراث بجامعة المكسيك الوطنية المستقلة، حيث شارك ضمن فعاليات الاحتفال الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة وأعضاء الوفد الأكاديمي من الجامعة الذي يزور دولة المكسيك حالياً، كما تم أيضاً توقيع اتفاقية للتعاون بين جامعة الشارقة وجامعة المكسيك الوطنية.

وتنص بنود الاتفاقية الموقعة بين الجامعتين أيضاً على تبادل الأساتذة والباحثين وتبادل طلاب البكالوريوس والدراسات العليا وتنظيم أنشطة بحثية مشتركة وإعداد برامج علمية مزدوجة والتعاون في تطوير مناهج وبرامج التدريس والتعلم الإلكتروني، وغيرها.