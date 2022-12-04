«تريندز» يشارك في «إسطنبول للكتاب»

المصدر: أبوظبي - البيان

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يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات المرة الأولى بجناح خاص في «معرض إسطنبول الدولي للكتاب 2022»، الذي يقام حالياً، وذلك في إطار حرص المركز ورؤيته العالمية وخططه الاستراتيجية، إذ يُعد المعرض من أبرز معارض الكتب في المنطقة، من ناحية الأهمية وعدد دور النشر المشاركة.

ويعرض جناح «تريندز» في القاعة رقم (1) جناح رقم (B 1102) الخاص الذي يقام بمركز المعارض في إسطنبول، مجموعة واسعة ومتميزة من الإصدارات العلمية والبحثية والمعرفية.

وقال د. محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، إن مشاركة «تريندز» في معرض إسطنبول الدولي للكتاب في تركيا، وغيره من المعارض الدولية الأخرى تأتي في إطار الحرص على الحضور النوعي والفاعل في المحافل الثقافية العالمية، مشيراً إلى أن المعرض يشكل منصة عالمية ثقافية كبرى للتواصل مع الآخرين، ونافذة جديدة واسعة لإطلاع الجمهور عبرها على نتاج «تريندز» المعرفي الذي يستشرف المستقبل ويشارك في صنعه. كما تشكل المشاركة فرصة لتعزيز الانتشار والتوسع في نشر المعرفة القائمة على البحث العلمي في المحافل الثقافية الدولية كافة.