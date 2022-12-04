«البحر الأحمر السينمائي» يطلق ندواته الحوارية

المصدر: جدة - د.ب.أ

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انطلقت الجلسات الحوارية لنجوم الفن السابع المقامة على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية، المقام بجدة خلال الفترة من الثامن إلى 10 من الشهر الجاري، وسط مشاركة 61 دولة من مختلف دول العالم.

ووفق وكالة الأنباء السعودية «واس» أمس، استعرضت الجلسة الحوارية الأولى، الجمعة، دور المرأة في السينما وأهمية تقديمها بالصورة التي تليق بها كعضو مهم في المجتمع يقع على عاتقها دور كبير في التنمية والبناء، مشيرة إلى أهمية التركيز على النماذج المؤثرة للمرأة في المجتمع وإبرازها من خلال الشاشات الفضية وتشجيعها على تجسيد الأدوار العظيمة التي تقدمها في الحياة الواقعية.