تلاميذ جوادالاهارا يتعرفون إلى الثقافة الإماراتية والعربية

المصدر: جوادالاهارا - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت «هيئة الشارقة للكتاب» ضمن برنامجها في «معرض جوادالاهارا» أربع زيارات لعدد من مدارس جوادالاهارا، للتعريف بالثقافة الإماراتية والعربية.

شارك في الزيارات خمسة كتّاب إماراتيين وعرب (الكاتبة والرسامة علياء الشامسي، الكاتب والشاعر والناقد علي العبدان، الكاتبة صالحة عبيد، الروائي والمترجم محسن الرملي) حيث قدموا مجموعة من الندوات وورش العمل والجلسات القرائية والنقاشية التي تناولت الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات وعرفت الطلاب المكسيكيين على الثقافة الإماراتية والعربية، واستعرضت دور إمارة الشارقة ومشروعها الثقافي، القائم على التبادل والحوار الثقافي وترسيخ الروابط والعلاقات المثمرة والبناءة مع كافة ثقافات العالم.