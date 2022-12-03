إلينيا بيريتا.. رسومات مسلية تحتفي بعالمية المذاق

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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معظمنا يحب البيتزا، هذا الطبق اللذيذ المنتشر في جميع أنحاء العالم والتي تكثر طرق إعداده، بعد أن أضافت كل ثقافات العالم وبلدانها تفسيرها الخاص لمذاقه.

في كتاب جديد صدر أخيراً تعمدت مؤلفته الإضاءة على هذا التنوع المنبثق من تفسير الشعوب لكيفية إعداد البيتزا. الكتاب يقدم معلومات كثيرة في أسلوب مسلٍّ مع رسومات توضيحية للرسامة الإيطالية المقيمة في برلين، إلينيا بيريتا، التي اعتمدت تقنية «الغواش».

ويشرح الكتاب المكون من 40 صفحة، وعنوانه «نحب البيتزا: كل ما تريد معرفته عن الطبق الأول في العالم»، كيفية صنع العجين ومصدر إلهام المواد المضافة إليه، من البيتزا الكلاسيكية إلى الغرائبية. كما يعرفنا على تاريخ الطبق من بداياته في نابولي وصولاً إلى هجرته إلى أمريكا الشمالية وانتقاله حول العالم، حيث تظهر طرق مختلفة لتناول البيتزا والكثير من الحقائق الممتعة، فنكتشف على سبيل المثال أن «بيتزا هاواي» منشؤها كندا إلى جانب معلومات أخرى.

صدر الكتاب في نسخة باللغة الألمانية، وتقول الرسامة إلينيا المولودة في بيرغامو الجبلية بشمال إيطاليا لمجلة «كرييتيف بوم» البريطانية: «أرسم يدوياً باستخدام تقنية الغواش على ورق قطني. وفي الأشهر القليلة الماضية، أدخلت بعد ألوان الفلورسنت على لوحة الألوان الخاص بي لإضفاء مزيد من التباين». وتتابع: «تعجبني فكرة الغواش بسبب قوامه، ولأنه طبيعي. وهو وسيط يمكن استخدامه بشكل مختلف: يشبه الألوان المائية ولكنه أكثر سماكة وأكثر إحكاماً».

وتجد إيلينا إلهامها عبر مجالات مختلفة، كالأفلام والصور الفوتوغرافية القديمة والفن والأدب. وتعتبر الرسامين المفضلين لديها، كوينتين بليك، موريس سينداك، اليس ومارتن بروفنسن، كما تستوحي كثيراً من رسامين، أمثال، ماتيس، ورينيه ماغريت، وهنري روسو، وبيكاسو.