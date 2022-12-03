توت عنخ آمون يكشف عن وجهه الحقيقي

المصدر: القاهرة - البيان

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قادت الدكتورة سحر سليم رئيسة قسم الأشعة بكلية طب جامعة القاهرة خبيرة أشعة الآثار والمومياوات مشروعاً علمياً لإعادة تركيب وجه مومياء «الملك الذهبي» توت عنخ آمون، مستخدمة تقنيات الأشعة والتصوير المقطعي المحوسب لجمجمة مومياء الملك توت.

واختارت الدكتورة سحر سليم أعضاء الفريق العلمي المعاون لها، والذي تكون من عالم الأجناس الانثروبولوجي من جامعة وسترن اونتاريو الكندية د. اندرو نلسون، وكما استعانت بالنحات الكندي المتخصص كريستيان كوربت.

وأوضحت أنه تمت طباعة المجسم ثلاثي الأبعاد لجمجمة الملك توت عنخ آمون باستخدام الذكاء الصناعي، ثم بناء عضلات الوجه على المجسم باستخدام نسب الوجوه المصرية، وكانت نتيجة المشروع العلمي لإعادة وجه الملك مذهلة، حيث تجسد الملك توت عنخ آمون بملامحه المصرية النبيلة للعالم مرة أخرى بعد أكثر من 3000 عام، وهو مرتدٍ لتاج المعارك الخبرش.

وقالت: تعد هذه النتيجة في إعادة تركيب وجه الملك توت عنخ آمون هي الأدق علمياً، حيث اعتمد هذا المشروع لبناء وجه الملك على قياسات الوجوه المصرية بعكس المحاولات السابقة والتي استخدم فيها قياسات وجوه شعوب غير مصرية، وقد تم توثيق المشروع العلمي لإعادة تركيب وجه الملك توت عنخ آمون في فيلم وثائقي لشركة «صورة» من إخراج المخرج المصري حسام أبو المجد وبثته قناة PBS الأمريكية يوم 23 نوفمبر الماضي.

يذكر أن هذا المشروع جاء بمناسبة الذكرى المئوية لافتتاح مقبرة الملك توت عنخ آمون التي تحل في هذا العام. وقد خضعت مومياء «الملك الذهبي» بعد اكتشافها، لدراسات علمية أهمها فحصها بالأشعة المقطعية عام 2005 وذلك في مشروع فحص المومياوات الملكية التابع لوزارة الآثار المصرية، الذي أنشأه عالم المصريات الدكتور زاهي حواس واشتركت فيه الدكتورة سحر سليم أستاذة ورئيسة قسم الأشعة بكلية الطب جامعة القاهرة وعضو اللجنة العلمية للعرض المتحفي بمتحف الحضارة بالفسطاط، حيث مكنت الأشعة المقطعية والتقنيات المتطورة خبيرة أشعة المومياوات دكتورة سحر سليم من فحص 40 مومياء ملكية من بينها مومياء الملك توت عنخ آمون.