القرمزي لون العام المقبل

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن معهد بانتون للألوان أن اللون الأحمر القرمزي، المسمى «فيفا ماغينتا 18 - 1750» هو لون العام 2023. وأوضح مدير المعهد، لياتريس أيزيمان، أن هذا «اللون ينتمي إلى أسرة الظلال الحمراء، وهو مستوحى من اللون الأحمر القرمزي. وهو أحد أكثر الأصباغ الطبيعية قيمة، وأقواها وأكثرها لمعاناً في العالم».وأشار أيزيمان إلى أن لون العام المقبل «قوي، لا يعرف الخوف وملهم». وأضاف قائلاً: «إن الأحمر الجديد ينبض بالفرح الخالص، ويشجع على التجارب والتعبير عن الذات بلا حدود». ولفت إلى أنه «في عصر التكنولوجيا، نتطلع لاستلهام الطبيعة وما هو حقيقي. ومن خلال استحضار قوى الطبيعة، يحفز هذا اللون روحنا، ويساعدنا على بناء قوتنا الداخلية». يذكر أن عملية اختيار لون العام تطلبت تحليل الاتجاهات والنزعات السائدة. وشملت العملية صناعات الترفيه والسينما، والمجموعات الفنية، والموضة والتصميم ومسارات السفر.