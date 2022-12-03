«مهرجان الشعر».. انطلاقة سادسة في الخرطوم

المصدر: الخرطوم - البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم انطلاق الدورة السادسة من مهرجان الشعر العربي، الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة على مدار 3 أيام بمشاركة سودانية وعربية واسعة.

قدمت حفل الافتتاح الشاعرة السودانية ابتهال تريتر، ورحبت في بداية كلمتها بالحضور، مؤكدة الدور الريادي للشارقة في دعم الثقافة العربية عبر مبادراتها الريادية، والتي انبثق منها بيت شعر الخرطوم، مشيرة إلى أن البيت أصبح منصة للمبدعين السودانيين. ورسم عدد من الشعراء لوحة شعرية لافتة مزجت بين الموسيقى وقراءة قصائد لرموز من الشعر السوداني، ومنهم: الهادي آدم، ومحمد الفيتوري، والتجاني يوسف بشير، ومحمد المكي إبراهيم، وغيرهم.

وفي كلمته، تحدث مدير بيت الشعر الصديق عمر الصديق عن رعاية الشارقة للشعر، قائلاً: «الشارقة كما تعلمون لها مكانة عالية في الثقافة، فالشاعر الذي ينشد شعره في الشارقة كأنه قرأ على كل منبر من منابر الشعر في العالم».

وألقى عبدالله بن محمد العويس كلمة قال فيها إن بيوت الشعر العربية تواصل أداء رسالتها التنويرية والإبداعية، مشيراً إلى أن البلاد العربية شهدت خلال الفترة الماضية حراكاً شعرياً متميزاً، احتشد له عشاق الكلمة والمعنى.

قراءات

شهد اليوم الأول من المهرجان قراءات شعرية لسبعة مبدعين سودانيين وعرب، وهم: عالم عباس نور، وحيدر العبد الله من السعودية، وسمية اليعقوبي من تونس، ومحمد المتيم من مصر، وأحمد اليمني، ومحمد الحبيب، وشريهان الطيب.

وتواصلت فعاليات مهرجان الشعر العربي في الخرطوم بزيارة أسرة الشاعر السوداني الراحل محمد سعيد العباسي (1880- 1963)، وهو مشهد ثقافي لافت ضمن أنشطة المهرجان، حيث يستعيد الأصوات السودانية الراحلة ضمن سلسلة زيارات ثقافية ووجدانية.