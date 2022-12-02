مسيرة عطاء وإنجازات خليفة بن زايد في «قصة قائد» بقصر المويجعي

المصدر: العين - حصة بن غويفة

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يحتفي قصر المويجعي في مدينة العين، مسقط رأس المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، بالسيرة العطرة للقائد الراحل عبر عرض ضوئي خاص على جدران القصر تحت عنوان «قصة قائد»، ويأتي العرض بالتزامن مع احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد الـ51. يقدم العرض الذي انطلق أمس، ويستمر حتى الغد، قصة القائد الملهم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي ولد بين جدران هذا القصر، ويروي أبرز محطات حياته، وإنجازاته، وعطائه، مسلطاً الضوء على هواياته، وهي ركوب الخيل والصيد بالصقور، كما يضيء العرض الضوئي على المناصب التي تولاها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، حتى أصبح رئيساً للإمارات عام 2004، بعد رحيل الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.