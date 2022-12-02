40 ناشراً في «الظفرة للكتاب» 5 - 9 ديسمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينظم مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، «مهرجان الظفرة للكتاب 2022»، خلال الفترة من 5 إلى 9 ديسمبر الجاري في الحديقة العامة في مدينة زايد.

ينطلق المهرجان تحت شعار «يسقي الظفرة ويرويها»، المأخوذ من إحدى قصائد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وفيها يتجلى الاعتزاز والفخر بمنطقة الظفرة، ليجعلها وجهة ثقافية وسياحية وتاريخية بارزة للزوار من داخل الدولة وخارجها. ويجمع المهرجان 40 ناشراً وموزعاً محلياً يعرضون الجديد في عالم الثقافة والكتاب والأدب، بهدف تشجيع القراءة في المجتمع المحلي لمنطقة الظفرة، وتقديم تجربة ثقافية مبتكرة وغنية، وذلك بتحول المعرض في حلته الجديدة إلى مهرجان يحمل طابعًا احتفاليًا يزخر بالفعاليات الثقافية والتعليمية والترفيهية والعروض الفنية.

نسخة متجددة

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «يأتي مهرجان الظفرة للكتاب 2022» في دورته الثالثة ليمثل امتداداً لمعرض الظفرة للكتاب الذي نظمه المركز في دورتين سابقتين، واتساقاً مع التنامي المطرد للمجتمع الثقافي والقرائي في المنطقة، ليقدم نسخة متجددة من الحدث تنهل من الموروث الثقافي المحلي الغني، وتعزز الانتماء والإبداع والابتكار، وتحتفي بالأدب والكتاب، لتتبوأ مكانتها اللائقة في المشهد الثقافي للدولة، وتقدم فرصة فريدة للاستمتاع بالكتاب بمختلف أشكاله».