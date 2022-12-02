الفنون الشعبية الإماراتية تبهر جمهور «جوادالاهارا الدولي للكتاب»

المصدر: جوادالاهارا - البيان

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بإيقاعات الطبول والدفوف نقلت «فرقة الشارقة الوطنية» جمهور معرض جوادالاهارا الدولي للكتاب إلى قلب الثقافة الشعبية الإماراتية وأبرز رموزها الفنيّة، حيث قدمت سلسلة عروض شعبية خلال مشاركتها في فعاليات الإحتفاء بالشارقة ضيف شرف الدورة الـ 36 للمعرض.

وجسدت الفرقة جماليات البيئات الإماراتية الأربع وانعكاسها على الفن الشعبي الإماراتي، فقدمت عروض الرقصات والفن الأدائي، وأنشدت أهازيج، وعرّفت بأشهر الآلات التراثية الإماراتية، من طبول، ودفوف، ومزامير، إذ جاءت العروض على ايقاعات الطنبورة، وطبول الشيندو، والرحماني. ونجحت الفرقة في إبهار وحشد جمهور المعرض في جناح إمارة الشارقة، الذين عرضوا على مدار أيام متعددة، فن النوبان على آلة الطنبورة، والليوا على آلة المزمار والطبل الكبير «شيندو».