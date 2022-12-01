25 ألف زائر لملتقى الشارقة للخط

المصدر: الشارقة ــ البيان

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أسدل الستار على فعاليات ملتقى الشارقة للخط بنسخته العاشرة تحت شعار «ارتقاء» الأربعاء الماضي، مستقطباً خلال الفترة من 10 أكتوبر حتى 30 نوفمبر نحو 25 ألف زائر من مختلف الجنسيات، ممن تجولوا على مدار 57 يوماً بين 20 جهة ومؤسسة في إمارة الشارقة، لمتابعة أكثر من 718 عملاً فنياً لـ231 فناناً يمثلون 27 دولة عالمية. وبلغ إجمالي الاقتناءات أكثر من 50 عملاً خطياً، توزعت بين مؤسسات محلية وأفراد، وذلك في صورة حضارية تؤكد أهمية الخط العربي.

وحول الدورة العاشرة، قال محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، مدير ملتقى الشارقة للخط: إن الدورة أكدت رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إبراز الخط العربي بوصفه فناً إسلامياً تاريخياً، ومكوّناً جمالياً يقوم على رؤية إبداعية واسعة من فنانين إماراتيين وعرب وأجانب، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الخط العربي استعاد حضوره العالمي بفضل رعاية سموه الواسعة لهذا الفن الأصيل.