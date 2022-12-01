دبي أوبرا.. نهر أنغام لا ينضب

المصدر: دبي ـــ البيان

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تقدم دبي أوبرا لسكان وزوار دبي أجواء ممتعة ومليئة بالمرح والترفيه، حيث تصدح في جنباتها مختلف الفنون العالمية من موسيقى ومسرح، إذ تُعد نهراً لا ينضب من الأنغام والألحان الشجية.

وفي السياق، يستضيف المسرح الرئيسي بدبي أوبرا خلال الفترة المقبلة عروضاً متنوعة ما بين الكوميديا والسحر والموسيقى والعروض المسرحية الفريدة، وسيكون هواة الكوميديا غداً على موعد مع العرض الساخر لنجم الكوميديا الارتجالية والممثل الكوميدي المغربي عبدالرحمن أوعابد، الشهير بإيكو، حيث يلتقي جمهور دبي للمرة الأولى لتقديم أمسية من الضحك الممزوج بأعذب الأنغام.

ويتضمن العرض مجموعة من الفنون حيث يجمع بين الكوميديا الارتجالية، والغناء، والاستعراض. ويعود الثلاثيّ جبران وهم الإخوة سمير ووسام وعدنان إلى دبي أوبرا 11 ديسمبر الجاري، في عرض طال انتظاره، يضم ثلاثة أشقاء ينحدرون من عائلة من صانعي العود والعازفين على مدى أربعة أجيال. إتقان الأخوة لعزف «العود» فريد من نوعه، وكذلك تتميز أعمالهم بالانسجام والتناسق في النغم.

ويأخذ الفنان اللبناني الأرميني غي مانوكيان جمهوره إلى مسرح دبي أوبرا في رحلة فريدة إلى عوالم الأنغام والألحان الشجية حيث يقدم عرضاً موسيقياً يزخر بالأجواء الاحتفالية 9 الشهر الجاري.