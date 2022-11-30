«أرض العجائب الشتوية» تنطلق في «سكي دبي»

المصدر: دبي - البيان

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مع انطلاق العد العكسي لحلول عيد الميلاد، شهد «سكي دبي» أمس، احتفالية مميزة جمعت العائلات معاً، لإضاءة شجرة الميلاد الساحرة بلمسات سانتا كلوز، الذي وصل إلى المنتجع آتياً من القطب الشمالي. وشكّل حفل إضاءة شجرة الميلاد الانطلاقة الرسمية لفعالية «أرض العجائب الشتوية» في «سكي دبي»، التي تتميز بمجموعة مذهلة من الأنشطة الملائمة لجميع أفراد العائلة، لتحقيق تجارب استثنائية خلال أكثر أيام السنة المميزة والرائعة، التي تتكامل مع أجواء خاصة على منحدرات الثلج الحقيقي.

ويعود سانتا كلوز إلى المدينة، حيث ستتاح الفرصة أمام الزوار للقائه وأقزامه المرحين في مغارته الخاصة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 25 ديسمبر. ويُشكل اللقاء مع سانتا كلوز والتقاط أجمل الصور، الوسيلة الأمثل للاحتفال بالأجواء الميلادية. كما تتضمن هذه الحزمة، توزيع أكياس الهدايا بالإضافة إلى أكواب الشوكولاته الساخنة اللذيذة، لتخليد أسعد اللحظات.

تتضمن فعالية «أرض العجائب الشتوية»، مجموعة من الأنشطة المتنوعة من بينها، فرصة تناول إفطار لذيذ مع سانتا كلوز، حيث سيتمكن الضيوف من لقاء سانتا كلوز وأقزامه والاستمتاع بالحلويات الاحتفالية الفريدة من نوعها مثل فطائر البان كيك على شكل الرجل الثلجي مع كوب الشوكولاته الساخنة اللذيذ. وكل تذكرة، تتضمن طبق إفطار واحداً ومشروباً، من قائمة واسعة النطاق ومتنوعة، بالإضافة إلى فرصة الحصول على صورة تذكارية كهدية.