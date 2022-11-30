«الناشرين الإماراتيين» تعزز المحتوى الأدبي والحوارات الثقافية بين الإمارات والمكسيك

المصدر: جوادالاهارا ـــ البيان

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تشارك «جمعية الناشرين الإماراتيين» في فعاليات الدورة الـ36 من «معرض جوادالاهارا الدولي للكتاب»، التي تُقام في ثالث أكبر مدينة بالمكسيك، ضمن برنامج اختيار الشارقة ضيف شرف هذا العام، والذي يحتوي على العديد من الإصدارات المتنوعة ما بين الكتب التعليمية والعلمية والإبداعية.

وتعزز الجمعية خلال مشاركتها في المعرض من حضور الناشرين الإماراتيين على المستوى العالمي، ومن فرص عقد صفقات بيع وشراء حقوق النشر والترجمة، وتعزيز التبادل الثقافي مع الناشرين والمترجمين والمثقفين في دول أمريكا اللاتينية الذين يجتمعون في المكسيك.

وخلال فعاليات المعرض الذي يستمر لغاية 4 ديسمبر، يشارك ثلاثة ناشرين إماراتيين بمجموعة مختارة من بعض إصداراتهم باللغة الإسبانية، ويشاركون في جلسات حوارية ونقاشية تنظمها الجمعية في المعرض للحديث عن هذه التجربة الرامية إلى بناء الجسور بين الثقافة العربية والعالم الناطق بالإسبانية.

وقال راشد محمد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين: «نستثمر مثل هذه المشاركات الخارجية التي تتوفر للجمعية بفضل جهود إمارة الشارقة التي تستضيفها كبرى معارض العالم كضيف شرف، ونجد فيها فرصة لتمثيل المشهد الثقافي الإماراتي والعربي، حيث يتاح للجمعية أن تسهم من خلالها بدور يتمثل في نقل إصدارات الناشرين الإماراتيين إلى قارئ جديد، والتعريف بنماذج من إبداعات المؤلفين الإماراتيين في حقول الأدب والنقد والمعرفة».

وأضاف: المشاركة في معرض جوادالاهارا الدولي للكتاب توفر للناشرين فرصة للتواصل مع ثقافة الدول الناطقة بالإسبانية وكل النخب الثقافية ومؤسسات النشر في المكسيك ودول أمريكا اللاتينية، ما يفتح الأبواب أمام الناشرين من الجانبين لتبادل الخبرات والاطلاع على تجارب جديدة.