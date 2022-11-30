معرض فني وعروض نارية في الغاليريا جزيرة المارية

المصدر: دبي- البيان

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بمناسبة احتفالات «عيد الاتحاد» الـ51 لدولة الإمارات، وبالشراكة مع «مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد»، تفتتح «الغاليريا جزيرة المارية» معرضاً فنياً في الفترة ما بين 2 حتى 11 ديسمبر الجاري.

وذلك بهدف تعزيز الجهود الخيرية، التي تبذلها الدولة لدعم المجتمعات في منطقة الشرق الأوسط، ومختلف أنحاء العالم، علماً بأن مبادرة الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد تسعى لدعم المجتمعات، وتقديم المساعدات الإنسانية الأساسية، وتوفير فرص العمل الضرورية (خاصة النساء)، فضلاً عن توفير خدمات الرعاية الصحية المجانية.

وبهدف تسليط الضوء على تلك الجهود يستضيف الغاليريا جزيرة المارية معرضاً حصرياً لنخبة من الفنانين المحليين، الذين تبرعوا بأعمال فنية مميزة للمبادرة، وسيفتتح المعرض رسمياً بالتزامن مع احتفالات «عيد الاتحاد» 2022، وسيقام في الطابق الأرضي من المركز، خلال الفترة ما بين 2 ولغاية 11 ديسمبر الجاري.