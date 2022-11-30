مكتبة محمد بن راشد تنظم فعاليات ثقافية وترفيهية مميزة احتفاءً بعيد الاتحاد الـ 51

المصدر: دبي ـــ البيان

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نظّمت مكتبة محمد بن راشد، سلسلة مميزة من الفعاليات الثقافية والترفيهية احتفالاً بعيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة، تضمنت عروضاً تراثية وشعبية وموسيقية حيّة، بالإضافة إلى معارض وطنية وأمسيات شعرية، وورش ومحاضرات متنوعة للأفراد والعائلات.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد، «يمثل عيد الاتحاد مناسبة غالية على وجداننا وقلوبنا، تعكس قوة التلاحم الوطني والانتماء والولاء للإمارات والقيادة الرشيدة والتمسك بالقيم والمبادئ المتوارثة من الآباء المؤسسين، وانطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية نعمل في مكتبة محمد بن راشد على تكريس معاني الوحدة والتضامن وغرس حب الوطن في نفوس الأجيال القادمة عبر جميع فعالياتنا الثقافية والترفيهية التي تناسب جميع فئات وشرائح المجتمع»

وتابع: «نؤمن بالمسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقنا لنسهم جنباً إلى جنب في ترسيخ الولاء والانتماء للوطن، حيث صممنا مكتبة الإمارات، التي تضم أكثر من 15 ألف عنوان عن دولة الإمارات وتاريخها وآدابها وتراثها، وتسلّط الضوء على مختلف جوانبها التاريخية والثقافية، بدءاً من الحضارات القديمة التي سكنت المنطقة حتى مرحلة الازدهار في الوقت الحاضر، مع فرصة التعرف على العادات التراثية المحلية مثل فنون الصقارة والفروسية وسباقات الهجن والغوص على اللؤلؤ». وأضاف: «نجدد اليوم العهد والولاء بالوقوف بعزة وشموخ خلف القيادة الرشيدة، لندعم تصدر دولتنا لجميع المؤشرات العالمية في شتى المجالات والقطاعات ومن بينها قطاع الثقافة بما يضمن استدامة مسيرة النهضة التنموية الشاملة خلال الخمسين عاماً المقبلة».