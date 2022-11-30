على الشاشات المكسيكية في «جوادالاهارا»

المصدر: جوادالاهارا - البيان

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احتفت شاشات السينما في مدينة وادي الحجارة (جوادالاهارا) المكسيكية، بمشاركة إمارة الشارقة «ضيف شرف» الدورة الـ36 من معرض جوادالاهارا الدولي للكتاب 2022، خلال يومي 28 و29 نوفمبر الجاري، بعرض فيلم «خورفكان»، المستوحى من كتاب «مقاومة خورفكان للغزو البرتغالي - سبتمبر 1507» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وشكل عرض فيلم خورفكان على شاشات السينما المكسيكية عنصر إثراء ثقافي أقبل عليه الجمهور للتعرف على حضارة المنطقة، ومتابعة أحداث تاريخية مفصلية امتزج فيها التوثيق التاريخي الدقيق المعتمد على مصداقية الباحث والمؤرخ، والمتمثل في شخصية صاحب السمو حاكم الشارقة، وبين الإنتاج المرئي الاحترافي الذي يضع المشاهد في صلب الأحداث، ويعرِّفه على حقائق قد تكون مغيِّبة عن الكثير من الشعوب، خاصة في منطقة بعيدة جغرافياً عن القارة اللاتينية، وهو ما عزَّز من مشاركة الشارقة ضيف شرف على المعرض، وأسهم في تبوئها مكانة السفير المعرفي والثقافي للحضارة العربية والإماراتية أمام المثقف المكسيكي واللاتيني بشكل عام.

ويشكل عرض الفيلم احتفاء بالشارقة ممثلاً للثقافة العربية والإماراتية في معرض جوادالاهارا للكتاب، ويعبر عن دور الثقافة والفنون والمعارف بمختلف أشكالها في ترسيخ الوعي العام بالقضايا المصيرية للشعوب، خاصة بالنظر إلى فيلم سينمائي بضخامة «خورفكان»، الذي أنتجته هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وفق أرقى العمليات السينمائية الحديثة، وشارك فيه نخبة من نجوم التمثيل الإماراتيين والعرب.