طوال ديسمبر المقبل.. نجوم العالم يبثون سحر الإبداع في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة، التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن مجموعة من الفعاليات الثقافية والترفيهية الحية التي تقام في دبي خلال شهر ديسمبر المقبل، والتي تستقطب كوكبة من أشهر نجوم العالم لينثروا سحر إبداعاتهم في أرجاء «دانة الدنيا»، التي اعتادت تقديم تجارب استثنائية لسكانها وزوارها لتمنحهم فرصة الاستمتاع بأجواء حافلة بالمتعة والمرح.

ويعد المهرجان الثقافي المجتمعي «سول دي إكس بي» من بين أبرز الفعاليات التي ستقام ديسمبر المقبل، حيث ينطلق بنسخته الجديدة في حي دبي للتصميم بين 9 و11 ديسمبر المقبل، ليتيح فرصة التواصل مع روّاد الثقافة والفنون. ويقام مهرجان المرموم: فيلم في الصحراء بين 9 و11 الشهر المقبل في محمية المرموم الصحراوية، ليقدم عروض أفلام وورش عمل تفاعلية للأطفال والشباب.

وتستضيف دبي أوبرا المسرحية الغنائية «الملك فاروق» في 12 ديسمبر المقبل، حيث ستعيد أحدث عروض دبي أوبرا إلى العصر الذهبي، والاستمتاع بأروع أنغام الموسيقى الشرقية.

وينطلق استعراض «ملكة الثلج»، الإنتاج الدرامي المُستنِد إلى القصة الخيالية التي كتبها هانز كريستيان أندرسن في عام 1844، بين 16 و26 ديسمبر المقبل على مسرح السفينة كوين إليزابيث 2، ليستمتع الضيوف في موسم الأعياد بهذا العمل المميز.

كما تستضيف دبي أوبرا عرض الباليه المذهل «ذا نات كراكر» (كسارة البندق)، تقدمه فرقة لا كلاسيك الروسية للباليه، يومي 16 و17 الشهر المقبل.

وتُعرض في دبي مسرحية «قزم ELF»، وهي واحدة من أشهر المسرحيات الموسيقية الخاصة بعيد الميلاد من إنتاج بول تايلور ميلز الحائز جائزة أوليفييه، في ذا ثياتر، مول الإمارات بين 17 و24 ديسمبر المقبل.

كما تعود فرقة دبي أوبرا الكبيرة لتقديم احتفالية «ذا ساوند أوف كريسمس» الموسيقية، التي تشمل أجمل الأغاني الكلاسيكية لموسم الأعياد في دبي أوبرا يومي 21 و22 ديسمبر.

وتستضيف ساحة الوصل بمدينة إكسبو دبي العديد من الحفلات الغنائية والعروض الموسيقية لأبرز الفنانين العرب، بما فيها حفل مباشر للفنان عيضة المنهالي والفنانة داليا مبارك يوم 2 ديسمبر المقبل احتفالاً بعيد الاتحاد الـ51.

ويستعد الفنان اللبناني الأرميني غي مانوكيان ليقدم لجمهوره عرضاً موسيقياً يزخر بالأجواء الاحتفالية مع عودته إلى مسرح دبي أوبرا في 9 ديسمبر المقبل.

وسيكون عشاق فرقة «هوفرفونيك» البلجيكية لموسيقى «البوب» على موعد مع أول عرض لها تحييه في دبي، مع نجومها «آليكس كاليير» و«رايموند جيرتس» و«جيك آرنيرت»، الذين سيقدمون أشهر أغنياتهم على مسرح «دبي أوبرا» في 10 ديسمبر.

وتقدم فرقة الروك Bi-2 أول عرض لها في دبي، ضمن فعاليات مهرجان «باروس» للموسيقى بنسخة «سبرينغ فيفر»، التي تستضيفها «منطقة الفعاليات» في فندق «جميرا بيتش»، يوم 10 ديسمبر.

كما يستعد الفنان كاظم الساهر لتقديم حفلين مباشرين في 23 و24 ديسمبر في دبي أوبرا.

وتستعد كوكا كولا أرينا لاستقبال منسق الأغاني الهولندي الشهير مارتن غاركس، أحد أشهر صنَّاع الموسيقى الإلكترونية في العالم.