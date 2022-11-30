«البحر الأحمر» يكرم المواهب السينمائية

المصدر: (الرياض - د.ب.أ)

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أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أمس، تكريم المواهب السينمائية البارزة، في حفل افتتاح الدورة الثانية للمهرجان، الذي من المقرر أن يُعقد في مدينة جدة، خلال الفترة من الأول إلى 10 ديسمبر المقبل، إضافة إلى عرضه 131 من الأفلام الروائية والقصيرة من 61 دولة بأكثر من 41 لغة لمجموعة من صناع الأفلام الصاعدين والمتمرسين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أمس، عن الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي محمد التركي قوله: إن الاحتفاء بالمواهب السينمائية وتكريمهم يأتي تقديراً لإسهاماتهم الاستثنائية في عالم صناعة السينما.

وأعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن مشاركة المخرج العالمي الشهير لوكا جوادانيينو، في جلسة حوار مع الجمهور قبل العرض الخاص لفيلمه الأخير «العظام وكل شيء» في دورة المهرجان هذا العام.

وسيناقش المخرج الإيطالي المرشح لجائزة الأوسكار مسيرته المهنية المضيئة خلال الجلسة، التي ستقام في الثاني من الشهر المقبل.