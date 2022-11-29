المكسيكيون يحملون أسماءهم بالخط الديواني في «جوادالاهارا الدولي للكتاب»

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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بين جماليات الخط الديواني وخط الجوثيك اللاتيني، تفتح الشارقة حواراً جمالياً بين الثقافة العربية ونظيرتها اللاتينية، خلال فعاليات الاحتفاء بإمارة الشارقة ضيف شرف الدورة الـ 36 من معرض جوادالاهارا الدولي للكتاب، حيث يصطف جمهور المعرض بالمئات يومياً أمام منصة خصصتها دائرة الثقافة بالشارقة للخطاط الإماراتي خالد الجلاف، والمكسيكي سيد دوكينز، ليحصلون على لوحات أسمائهم مكتوبة بأحد الخطوط العربية وأخرى مكتوبة باللاتينية.