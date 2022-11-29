«المرموم: فيلم في الصحراء».. قصص ترويها الطبيعة

المصدر: دبي ـــ البيان

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«قصص ترويها الطبيعة» شعار يرفعه مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء» الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» في ديسمبر المقبل، لتحتفي من خلاله بصناع السينما المحلية والإقليمية، مشرعة أمامهم آفاقاً مبتكرة لعرض قصصهم المختلفة، ويأتي ذلك في إطار التزام الهيئة بدعم ورعاية أصحاب المواهب في قطاع السينما، تحقيقاً لرؤيتها الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية لإنتاج الأفلام وصناعة السينما.



وفي سياق الاستعدادات، كشفت «دبي للثقافة» عن أعضاء لجنة تحكيم المهرجان الذي تقام فعالياته خلال الفترة من 9 حتى 11 ديسمبر المقبل، في محمية المرموم الصحراوية، وتضم كوكبة من خبراء قطاع السينما في الإمارات والمنطقة، وهم: المخرجة والشاعرة نجوم الغانم، وطوني المسيح، المدير الإداري في فوكس سينما، والمخرج والمنتج عمر بطي، والمنتجة والمخرجة نهلة الفهد، والمخرجة آمنة بلهول، حيث سيتولون مهمة تقييم الأفلام القصيرة المشاركة في مسابقة المرموم لصناعة الأفلام القصيرة التي تضم فئات الأفلام الوثائقية، وأفلام الانيمشن (التحريك) والأفلام الحركة الحية (لايف أكشن).



فرصة



«يمثل المهرجان منصة فريدة من نوعها تركز على دعم المواهب السينمائية الشابة في المنطقة، وتمنحها الفرصة لتوسيع آفاقها» بهذا التعبير يؤكد الشيخ مكتوم بن مروان بن محمد بن حشر آل مكتوم، مدير مشروع مهرجان المرموم، ضابط أول إدارة المشاريع والفعاليات في الهيئة، على أهمية مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء»، ويقول: «تطل النسخة الثانية من المهرجان ببرنامج ثري، تسعى «دبي للثقافة» من خلاله إلى دعم وتحفيز وتمكين صناع السينما المحلية والإقليمية، تحقيقاً لرؤيتها الهادفة لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، ملتقى للمواهب»، مشيراً إلى أن المهرجان يساهم عبر مسابقته وسلسلة فعالياته في الارتقاء بصناعة السينما على اختلاف مجالاتها، ما يعمل على توفير بيئة حاضنة لإبداعات الشباب.



من جانبها، أكدت شما يحيى المهيري، مديرة مشروع «المرموم: فيلم في الصحراء»، ضابط أول في مكتب المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة»، على أهمية الأسماء التي ستتولى عملية تحكيم الأفلام المتنافسة على جوائز المهرجان، قائلة: «يتميز أعضاء اللجنة بخبرتهم العالية وبصماتهم اللامعة في صناعة الأفلام»، مضيفةً أن أعضاء اللجنة سيعملون من خلال ملاحظاتهم على مساعدة صناع الأفلام على صقل وتطوير إبداعاتهم، ومؤكدةً أن المهرجان يهدف عبر مسابقته إلى استقطاب الموهوبين في صناعة الأفلام القصيرة، وتوفير منصة مبتكرة لهم تُمكنهم من الوصول بمهاراتهم إلى مستوى الاحتراف.



أهمية



وعلى قدر أهمية المهرجان، جاءت أهمية أعضاء لجنة التحكيم فيه، فالمخرجة والشاعرة نجوم الغانم، مؤسس مشارك لشركة نهار للإنتاج، حائزة على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية، ومن بينها ميدالية فخر الإمارات ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في 2019، كما أخرجت وأنتجت أكثر من 8 أفلام روائية طويلة من بينها الوثائقي «حمامة» و«أحمر أزرق أصفر» و«المُريد» و«ما بين ضفتين» و«عسل ومطر وغبار» وغيرها.



كما يمتلك المنتج والمخرج عمر بطي، المدير التنفيذي للمبادرات الاستراتيجية والدراسات الإعلامية في لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، خبرة واسعة في الإخراج والإنتاج السينمائي، حيث سبق له أن تولى منصب مدير مساعد لفيلم «مهمة مستحيلة: بروتوكول الشبح» الذي استضافت دبي تصوير مجموعة من مشاهده. بالإضافة إلى طوني المسيح، المدير الإداري في فوكس سينما، والذي ترتكز مهامه على تحقيق أولويات «ماجد الفطيم» في إنتاج المحتوى وشراء الأفلام وتوزيعها، إلى جانب مهمة برمجة الأفلام والمحتوى في فوكس سينما. إلى جانب المخرجة والمنتجة نهلة الفهد التي حققت بصمة مميزة في صناعة الأفلام والمسلسلات الدرامية، ومن بينها فيلما «حجاب» و«218: خلف جدار الصمت» ومسلسلات «حرب القلوب» و«ساعة صفر» و«دموع الأفاعي»، وهي حائزة على العديد من الجوائز وشهادات التقدير، كما شغلت منصب مدير تنفيذي في إدارة المحتوى الإماراتي في «إكسبو 2020 دبي». إضافةً إلى المخرجة آمنة بلهول التي تولت مهمة الإشراف على الرؤية الإبداعية لحفلي افتتاح وختام معرض «إكسبو 2020 دبي»، بالإضافة إلى مسؤولية تطوير البرمجة الإبداعية لقبة الوصل في المعرض الدولي الذي تولت تصميم شخصياته.



يذكر أن المهرجان سيشهد خلال فترة انعقاده عرض تشكيلة متنوعة من الأفلام التي تعكس رؤى صناعها وجماليات المجتمعات الإنسانية والبيئة، إلى جانب باقة من الجلسات النقاشية وورش العمل التي يقدمها كوكبة من الخبراء في صناعة الأفلام، وتهدف «دبي للثقافة» من خلالها إلى دعم وتمكين أصحاب المواهب الإبداعية تعزيزاً لقوة اقتصاد دبي الإبداعي.