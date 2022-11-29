حضور قياسي لمعرض فن أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي فعاليات النسخة الـ 14 الأكبر في تاريخ معرض فن أبوظبي، والتي سجّلت رقماً قياسياً جديداً في عدد الزوّار والحضور.

وشهد معرض فن أبوظبي المشاركة الأكبر والأكثر تنوعاً في تاريخه بحضور 80 صالة عرض من 28 دولة، والتي قدمت ما يزيد عن 900 عمل من قبل 300 فنان من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 33 صالة عرض جديدة قادمة من كوبا وكولومبيا وفرنسا وتونس وإيطاليا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والمغرب وتركيا ودولة الإمارات، وغيرها من الدول الأخرى.

ركيزة أساسية

وقال سعود عبد العزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يجسد فن أبوظبي ركيزة أساسية وحيوية في المشهد الثقافي للإمارة، لإسهامه من خلال برنامجه في تعزيز مكانة أبوظبي في الساحة الفنية العالمية. ويعكس النجاح المستمر للمعرض ونموه الملحوظ واستقطابه لكبريات صالات العرض والفنانين من حول العالم احتضان العاصمة للفن المعاصر وبرنامجها الإبداعي الخلاّق. وتعد مثل هذه المبادرات جزءاً لا يتجزأ من رؤيتنا لتقديم الفعاليات والتجارب التي تحفز وتلهم المقيمين والزائرين في الإمارة، ترسيخاً لمكانة أبوظبي وجهة ثقافية وسياحية وترفيهية وفنية استثنائية».