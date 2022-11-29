جسر علاقات ثقافية في جوادالاهارا

المصدر: جوادالاهارا ـــ البيان

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أكد الشاعر والروائي سلطان العميمي، رئيس اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات أن حجم حضور المفردات العربية في اللغة الإسبانية لا يعكس تاريخ وجود العرب في الأندلس على مدار ثمانية قرون وحسب، وإنما يكشف حجم المشتركات الثقافية التي تجمع العرب مع الناطقين بالإسبانية وخاصة المكسيكيين، مشيراً إلى أن للغة تأثيراً كبيراً على تجاوز الفجوة مع الآخر، بقوله: «مجرد أن استمع لشخص مكسيكي يتحدث بكلمات أصولها عربية أشعر بألفة معه».

جاء ذلك خلال جلسة حوارية، أقيمت ضمن فعاليات الشارقة ضيف شرف معرض جوادالاهارا الدولي للكتاب، تحدث خلالها العميمي إلى جانب مويسيس غاردينيو غارسيا، وأدارها خورخي البيرتو بيريس، وتناولت تاريخ المعاجم العربية، وتطورها، والمسار التاريخي الذي تأثرت به اللغة الإسبانية باللغة العربية.

بدوره أكد مويسيس غاردينيو غارسيا حجم حضور اللغة العربية في الإسبانية، مشدداً على أن هذا الحضور رغم قوته في كشف العلاقة الثقافية التاريخية بين الناطقين بالإسبانية والعرب. من جهة أخرى فتحت أمسية «صوت العالم» نافذة لجمهور «معرض جوادالاهار الدولي للكتاب»، للدخول إلى جماليات القصيدة العربية واللاتينية الحديثة والكلاسيكية، بمختلف أشكالها، فعلى منصة واحدة، جمعت الشاعرة خلود المعلا، والشاعر عبد الله الهدية، والكاتب والأديب المكسيكي ديغو غاميس، لتقدم الشعراء بوصفهم صوت الحياة.