التربية قبل التعليم

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علِّمــوا أولادَكم حُسنَ الأدب

فالمعالي حَسبٌ قبل النَسبْ

هل رأيتم أمسِ في «أمّ القــُرى»

لم يُفـــِـد «بــَـالهَبٍ» ذاك النسبْ

وقّـِــرُوا أشيـاخَكم يا سادتي

وقِّــروا أمّاً وبعـد الأمّ أبْ

عظِّمـوا الدينَ وهــَابوا قِيَماً

دينُكم أقــْـوَمُ دينٍ يـا عرَبْ

لا يُربّي الجيــلَ عِلمٌ وَحــدهُ

إنْ على أخـلاق عُربٍ لم يُرَبّْ

في زمـاني كثــُــر المُستهترونْ

فـالّـذي للّنُبـل يدعُو لا يُحَبّْ

حسبَ النـاسُ المعالي خِفّـةً

فبتصفيقٍ أتوهــَـا والطَّـربْ

مــَا دروا أنَّ المَعــالي خُلقٌ

هــو لا يوجــَــد إلا فـي نُخَبْ